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أمير عبداللهيان: مهمة الدورية البحرية 86 ترجمة لشعار 'نحن قادرون'

أمير عبداللهيان: مهمة الدورية البحرية 86 ترجمة لشعار 'نحن قادرون'
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان تهانيه لسماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني العظيم وقواته المسلحة المضحية والباسلة وخاصة القوات البحرية وقيادتها وكوادر الدورية البحرية 86 للجيش الايراني بسبب نجاح مهمة هذه الدورية البحرية في الابحار حول الارض، والتي تعتبر مفخرة للبلاد.

العالم- ايران

وقال امير عبداللهيان في بيان اصدره بهذه المناسبة اليوم الجمعة، ان العملية الناجحة والمقتدرة للدورية البحرية 86 للابحار حول الارض بمدمرة دنا الايرانية الصنع وسفينة الاسناد "مكران" الايرانية الصنع ايضا هي مفخرة قل نظيرها وانجاز استراتيجي في سياق تحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم في الاستفادة من الفرص والامكانيات الكبيرة التي يوفرها البحر في الاقتدار الدفاعي للبلاد وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية واحياء القدرات البحرية لايران الحبيبة.

واشار امير عبداللهيان ان مهمة هذه الدورية البحرية أعاد الى الاذهان التواجد التاريخي الايراني في الابحار في اعالي البحار منذ القدم ، وهو الذي نقل الثقافة والحضارة الايرانية الاسلامية الى باقي مناطق المعمورة، مضيفا بان هذه المهمة نقلت رسالة سلام وصداقة الشعب الايراني العريق والشامخ الى الدول والشعوب في العالم وأكدت استعداد القوات البحرية الايرانية لعلاقات ودية متعددة الابعاد مع مختلف البلدان.

وشدد امير عبداللهيان على ان غيارى القوات البحرية للجيش الايراني والذين اجتازوا البحار وعبروا المحيطات والمضائق الدولية قد اظهروا ان قوة واقتدار ايران العزيزة في المياه الدولية تعادل قوة القوى العالمية وهذا يعتبر ترجمة لشعار "نحن قادرون" على الساحة العالمية.

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أمير عبداللهيان: مهمة الدورية البحرية 86 ترجمة لشعار 'نحن قادرون'

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