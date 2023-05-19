أمير عبداللهيان: مهمة الدورية البحرية 86 ترجمة لشعار 'نحن قادرون'

العالم- ايران

وقال امير عبداللهيان في بيان اصدره بهذه المناسبة اليوم الجمعة، ان العملية الناجحة والمقتدرة للدورية البحرية 86 للابحار حول الارض بمدمرة دنا الايرانية الصنع وسفينة الاسناد "مكران" الايرانية الصنع ايضا هي مفخرة قل نظيرها وانجاز استراتيجي في سياق تحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم في الاستفادة من الفرص والامكانيات الكبيرة التي يوفرها البحر في الاقتدار الدفاعي للبلاد وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية واحياء القدرات البحرية لايران الحبيبة.

واشار امير عبداللهيان ان مهمة هذه الدورية البحرية أعاد الى الاذهان التواجد التاريخي الايراني في الابحار في اعالي البحار منذ القدم ، وهو الذي نقل الثقافة والحضارة الايرانية الاسلامية الى باقي مناطق المعمورة، مضيفا بان هذه المهمة نقلت رسالة سلام وصداقة الشعب الايراني العريق والشامخ الى الدول والشعوب في العالم وأكدت استعداد القوات البحرية الايرانية لعلاقات ودية متعددة الابعاد مع مختلف البلدان.

وشدد امير عبداللهيان على ان غيارى القوات البحرية للجيش الايراني والذين اجتازوا البحار وعبروا المحيطات والمضائق الدولية قد اظهروا ان قوة واقتدار ايران العزيزة في المياه الدولية تعادل قوة القوى العالمية وهذا يعتبر ترجمة لشعار "نحن قادرون" على الساحة العالمية.