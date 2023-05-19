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4 جرحى جراء القصف العدواني على 'صعدة' باليمن

4 جرحى جراء القصف العدواني على 'صعدة' باليمن
الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أصيب 4 أشخاص بجروح جراء قصف مدفعي للعدوان على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

العالم - اليمن

وذلك في وقت تتعرض فيه المنقطة لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد.

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن قد حذر خلال الأسبوع الحالي، من نفاد صبر اليمنيين وأنه في حال أي تصعيد فإن اليمن ليس لديه ما يخسره الآن.

وفي بيان أصدره المجلس السياسي الأعلى عقب اجتماعه برئاسة المشير الركن مهدي المشاط، بارك فيه حلول الذكرى الـ 33 للوحدة اليمنية المباركة وأكّد أنّ "أطماع المحتلين في النيل من اليمن أرضا وشعبا ستذهب أدراج الرياح وأن مؤامرات أعداء اليمن ومحاولات تفتيته وتقسيمه باتت مكشوفة ويرفضها كل أبناء الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية اليمنية".

ولفت إلى أنّ "المتورطين في الإساءة لليمن وعرقلة مسارات إحلال السلام، واحترام قرار وإرادة الشعب اليمني الذي استطاع خلال ثماني سنوات من العدوان أن يسطر أروع الملاحم وأن يغير كل المعادلات".

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