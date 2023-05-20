قلق وإرباك يعيشه الكيان بعد الرد الصاروخي للمقاومة

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، لفت عواضة أن معنى ذلك في ان هنالك ازمة حقيقية على مستوى النظرة الى هذه المدينة وعلى اعتبار ان انها مدينة محتلة لان حجم الوجود العسكري حولها الى ثكنة عسكرية كبيرة، فهذا نوع من التحضير والتحشيد اضافه الى مشاركة الالاف من قبل الوزراء وليس فقط وزراء محسوبين على التيار المتطرف والمتطرف جدا والمقصود بـ"بن غفير".

ونوه عواضه إلى أن هناك مشاركة من قبل حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، وعمليا هذه الصورة تعكس الازمة الحقيقية الموجودة في مدينة القدس المحتلة فهذا التحدي يرد الى الى صاحب القرار داخل الكيان الاسرائيلي من ان هذه المدينة فعلا بغض النظر عن حجم المشاركة تبقى مدينه محتلة، وبالتالي هذا النوع من الاستعراض لا يمكن صرفه الا على المستوى الاعلامي.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في عدم خلو مسيرة الاعلام الصهيونية الاستفزازية من اعتداءات طالت ابناء القدس المحتلة وحتى منازلهم من جانب المستوطنين الذي تم تأمين الحماية لهم من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تواجدت باعداد مكثفة في الاحياء القديمه القدس المحتلة.

كما يلقي برنامج "غياهب الكيان" الضوء على ما يعيشه الكيان حالا من الارباك والخوف بعد الرد الصاروخي القاتل للمقاومة الفلسطينية على العدوان الوحشي على قطاع غزة حاول الصهاينة تغطيته في مسيرة الاعلام في الاقصى والتي فشلت في تكريس السيادة الصهيونية عبر الاستفزاز والاعتداء.

وناقش برنامج "غياهب الكيان"، فيما ترجمه التحريض السياسي والاعلامي ضد الفلسطينيين تصاعدا في وتيرة الاعتداءات الارهابية عليهم داخل الاراضي المحتلة سنة 1948، ولم يزد انتصار المقاومة الفلسطينية في عمليه ثأرالاحرار، الصهاينة الا انقساما وتشرذما في المجتمع الصهيوني.

كما سلط البرنامج الضوء على الشتائم والاستفزازات والشتائم التي لم تختصر على ارض القدس بل تجاوزتها الى مواقع التواصل الاسرائيلية الذين طلبوا بالموت للفلسطينيين والعرب وبرحيلهم من ارضهم.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى الرد على مسيرة الاعلام الصهيونية من جانب اصحاب الارض كان عبر مسيرات جابت مناطق فلسطينية كثيرة رفعت الاعلام الفلسطينية ورغبة عمليات القمع التي شنتها قوى الاحتلال الصهيوني.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في مسيرات الضفة والقدس ومسيرات في قطاع غزة وتحديدا عند الحدود مع الاراضي المحتلة حيث رفعت فيها اعلام فلسطين وردا على مسيرات الاعلام الصهيونية في الاقصى.



كما يتناول برنامج "غياهب الكيان"، موضوع الارهاب الصهيوني تجاه الفلسطينيين في الاراضي المحتلة سنه 1948 حيث يستمر بوتيرة عاليه وقد سجلت مؤخرا جريمة جديدة استشهد خلالها شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني في منطقه صندلة وتم استعراض مشاهد متداولة في مواقع التواصل الفلسطينية حول جريمة قتله.

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