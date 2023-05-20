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حماس تعلق على "تورط الاحتلال المباشر بقتل أبو عاقلة"

حماس تعلق على
السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

عقب رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس، على العامودي، على الأدلة التي كشفها برنامج "ما خفي أعظم" بتورط قوات الاحتلال المباشر بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومحاولة طمس الأدلة.

العلم - فلسطين

وقال العامودي في تصريح صحفي، "تابعنا باهتمام التحقيق الاستقصائي الذي عرضته قناة الجزيرة عبر برنامج (ما خفي أعظم) حول جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، الذي يؤكد وجود تواطؤ واستهداف متعمّد لقتل الأدلة والشهود، ومحاولة طمس الحقيقة، والتهرّب من المسؤولية، وهي مخطط إسرائيلي لإرهاب الصحفيين والتغطية على جرائمه وانتهاكاته، ونؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وأضاف "جرائم الاحتلال لن ترهب إعلاميينا الوطنيين الأحرار الذين نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم من القيام بواجبهم المقدس في إيصال صوت شعبنا إلى العالم وحشد كل الطاقات لنصرة قضيتنا العادلة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة وفضح جرائمه وكشف حقيقته الفاشية العنصرية".

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حماس تعلق على "تورط الاحتلال المباشر بقتل أبو عاقلة"

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