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إيران: الدورية البحرية -86 تعبر أجزاء واسعة من المحيط الهادئ والأطلسي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

انجاز جديد يضاف الى سجل القوات المسلحة الايرانية، إذ لأول مرة في تاريخ البلاد، تجتاز الدورية البحرية 86 التابعة للجيش الايراني أجزاء واسعة من المحيطين الهادئ والاطلسي بنجاح، وتضم الدورية البحرية سفينة الإسناد"مكران"والمدمرة"دنا"محلية الصنع. 

العالم - خاص بالعالم

الدورية البحرية ستة وثمانون اجتازت بنجاح ثلاث عواصف شديدة في جولتها، وتمكنت من عبور أوسع جزء من المحيط الأطلسي، وقطع أكثر من65 ألف كيلومتر.

حيث رست في ميناء مومباي الهندي، وموانئ العاصمة الاندونيسية جاكرتا الى جانب شواطئ القارة الاميركية وجنوب افريقيا وصولا الى ميناء بندر عباس المطل على الخليج الفارسي.

المهمة بدأت في اكتوبر من العام الماضي واستمرت لأكثر من ثمانية أشهر، وخلاله لم تتوان سفينة الاسناد مكران والمدمرة دنا من تقديم الدعم للسفن التجارية الايرانية وغيرها عند ارسالها طلب الدعم في المياه الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... إيران: الدورية البحرية -86 تعبر أجزاء واسعة من المحيط الهادئ والأطلسي

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