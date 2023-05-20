مقتل عناصر من "قسد" بانفجار عبوة ناسفة شرقي سوريا

العالم- سورية

وضرب انفجار ضخم عربة عسكرية "بانزيرا"، وأدى إلى مقتل أربعة مسلحين من قوات "قسد" الموالين للقوات الأمريكية بينهم قائد ما يسمى "قائد ساحة الكسرة"، في ريف دير الزور الغربي.

وحسب مصادر محلية جاء الاستهداف اثناء مرور الـ"بانزيرا" على طريق بادية أبو خشب، قرب أحد المعسكرات التي يشغلها مسلحو "قسد"، حيث تم زرع عبوة ناسفة من قبل مجهولين.

وهذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري، التي تستهدف فيها العبوات الناسفة العربات العسكرية والدوريات التابعة لمليشيا "قسد" في محافظة دير الزور، إذ سبق وأن تم خلال الأيام القليلة الماضية، استهداف عربة عسكرية في بلدة "الباغوز"، وقتل جميع من فيها أيضا.