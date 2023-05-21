موسكو تحذر الغرب من تزويد كييف بمقاتلات F-16

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وأكد غروشكو، أن الدول الغربية تواصل اتباع طريق التصعيد في النزاع الأوكراني، وستأخذ روسيا في الاعتبار عزمه على نقل مقاتلات F-16 إلى كييف.

وقال نائب الوزير: "هناك حركة على طول ما يسمى سلم التصعيد. ونرى أن الدول الغربية لا تزال متمسكة بسيناريو التصعيد، ما ينطوي عليه مخاطر هائلة بالنسبة لها، وعلى أي حال، سنأخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا"، وأضاف "لدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافنا المحددة".

وتأتي تعليقات الوزير في أعقاب دعم الولايات المتحدة لجهد دولي مشترك لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الحديثة، بما في ذلك مقاتلات F-16. ما يمهد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة غربية متقدمة إلى أوكرانيا، وفقا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية.

ويأتي القرار الذي اتخذته واشنطن في أعقاب جهود منسقة من قبل أوكرانيا لحمل حلفائها على تزويد قواتها بطائرات حديثة، ولا سيما طائرات F-16 الأمريكية.