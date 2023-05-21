الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية الاردني يصل العاصمة العراقية بغداد

وزير الداخلية الاردني يصل العاصمة العراقية بغداد
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفرّاية إلى العاصمة العراقية بغداد أمس السبت.

العالم - العراق

و أشاد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بالعلاقات الثنائية بين العراق والاردن في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل أمس السبت، نظيره الأردني مازِن عبد الله هلال الفرّاية، في مطار بغداد الدولي، اذ رحب الوزير بضيفه في بلده الثاني العراق، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة عمق الترابط بين المملكة الأردنية الهاشمية مع الجمهورية العراقية ."

من جانبه قدم وزير الداخلية الأردني الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والترحيب.

روابط ذات صلة

العراق.. بغداد واربيل بصدد زيادة التعاون بين الجيش وحرس منطقة كردستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الجيش الأوكراني يصارع الموت بعد استهدافه بضربة روسية

استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري جنوبي البلاد

حِيَل لتنظيف البيت بسهولة وفاعلية

هل البيض البني صحي أكثر من الأبيض؟

أب يتبرع بأعضاء نجله المتوفي ليرسم البسمة على وجوه 6 مرضى

فنجان قهوة بـ 1500 دولار يبكيك مرتين.. ما السر؟