وزير الداخلية الاردني يصل العاصمة العراقية بغداد

العالم - العراق

و أشاد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بالعلاقات الثنائية بين العراق والاردن في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، استقبل أمس السبت، نظيره الأردني مازِن عبد الله هلال الفرّاية، في مطار بغداد الدولي، اذ رحب الوزير بضيفه في بلده الثاني العراق، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة عمق الترابط بين المملكة الأردنية الهاشمية مع الجمهورية العراقية ."

من جانبه قدم وزير الداخلية الأردني الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والترحيب.