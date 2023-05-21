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شاهد.. نشطاء التواصل في العالم العربي يتفاعلون مع أهم أحداث المنطقة والعالم

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

واكب نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي الأحداث في العالم والمنطقة، حيث تناولوا مسيرة الاعلام الصهيونية، وحضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية، وغيرها من الأحداث المهمة.

العالم- هاشتاغ

في تفاصيل الخبر.. مسيرة الاعلام الصهيونية الاستفزازية في باحات الأقصى جرت في ظل تأهب سياسي واستنفار عسكري وأمني صهيوني طال القدس والضفة ومحيط غزة والارضي 48 فضلا عن الحدود مع لبنان وسوريا خوفا من رد فعل المقاومة. وجرت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في بعض مناطق واحياء القدس.

سوريا... رفع الرئيس السوري بشار الأسد راية النصر مجددا وهذه المرة من السعودية خلال حضوره في القمة العربية بجدة حيث تصدرت وسوم سوریا و حضور الرئيس السوري في القمة عناوين شبكات التواصل الاجتماعي وغالبية الصحف والاعلام على الصعيدين العربي والعالمي.

تركيا.. يستعد المرشحان المتنافسان على الرئاسة رجب طيب اردوغان وكمال كليجدار اوغلو لجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية.ويعمل الجانبان على كسب اصوات انصار المرشح الخاسر سنان اوغان، التي قد تلعب دور بيضة القبان.

أميركا.. مالكوم إكس.. الشخصية الأبرز في تاريخ الأمريكيين السود، بل في تاريخ النشطاء الحقوقيين في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها، من هو ذلك الرجل الذي كان له بالغ الأثر في تحرير الأمريكيين الأفارقة من ذل واستعباد وهيمنة الرجل الأبيض؟ وكيف تحول من الزيغ إلى الهدى، ومن الضلالة إلى الاستقامة، ؟! في ذكرى مولده التي حلت يوم امس التاسع عشر من مايو ايار نستعرض جانبا من حياته وسيرته النضالية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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