الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير التعاون بين العراق والأردن

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له، حيث نقل الوزير تحيات الملك الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الرئيس.



وبحسب البيان، أكد الرئيس العراقي "أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما"، مشدداً على "ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ومجددا دعم العراق للمملكة".



وأعرب رشيد عن "سعادته لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، لافتا إلى "أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".



وتحدث رشيد عن "حالة الأمن والاستقرار في المدن العراقية والجهود المبذولة في هذا الشأن"، مؤكدا أن "النهج الجديد في العراق يرتكز على العمل الفعال والمضي في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية لأبناء شعبنا".



من جانبه قدم وزير الداخلية الأردني شكره لـ"رئيس الجمهورية وتقديره لحرص على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية على مختلف الصعد"، مؤكداً "الرغبة الجدية للأردن لتوثيق والتعاون والتواصل المستمر مع العراق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين".