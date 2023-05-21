حماس: اقتحام بن غفير تأكيد على عمق الخطر المحدق بالأقصى

العالم- فلسطين

وأكد، في تصريح صحفي، أنّ الشعب الفلسطيني لديه من الإصرار ما هو أكبر وأطول نفسا من الاحتلال، ولن يستسلم أمام العدوان.

وشدد أن الشعب الفلسطيني لن يترك الأقصى وحيدا، محملا الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه.

ودعا الناطق باسم حماس، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط بالأقصى وشد الرحال إليه، وتسييجه بالمقل والأرواح والمُهج، والوقوف سدا منيعا أمام كل محاولات تدنيسه وتهويده.

واقتحم، صباح اليوم الأحد، وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، برفقة عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حراسة أمنية مُشددة.