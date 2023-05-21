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السيد الصدر يحدد موقفه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

السيد الصدر يحدد موقفه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن الصدريين لن يخوضوا انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل اجراؤها أواخر العام الحالي.

العالم- العراق

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية نقلا عن مقرب من السيد الصدر طلب عدم ذكر اسمه، بأنه قال إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أبلغ المقربين منه بأنه اتخذ قرارا بعدم خوض التيار انتخابات مجالس المحافظات بأي قائمة مدعومة منه بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقال الزميل "نويد بهروز" نقلا عن المصدر إن"زعيم التيار الصدري لم يحدد موقف الصدريين من انتخابات مجلس النواب المقبلة، وهل سيتم مقاطعتها او سيخوضها"، مشيرا إلى ان "هناك محاولات من الحلقة المقربة من الصدر لثنيه عن عدم المشاركة في الانتخابات المحلية".

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