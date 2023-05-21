"تبقى في قلوبنا"..زيلينسكي يعترف بفقدان السيطرة على باخموت

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال "زيلينسكي"، ردا على سؤال أحد المراسلين بقمة مجموعة السبع، عما إذا كانت باخموت لا تزال في أيدي الأوكرانيين. إنه لا يعتقد أن روسيا أحكمت السيطرة على باخموت بالكامل، مشيرا إلى أن المدينة تدمرت بالفعل.

وأضاف: "باخموت المدمرة قد لا تكون في أيدينا لكنها في قلوبنا.. لم يتبقَّ من مبانيها إلا القليل جداً".

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، في أول تحديث بشأن الوضع بميدان المعركة، أن روسيا نفذت هجمات فاشلة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، معركة مدينة باخموت لم تنته بعد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وذلك بعد 224 يوما من القتال الشرس.