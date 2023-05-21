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المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي يزيد صلاحيات المركزي الإيراني في مجال العملة الأجنبية

المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي يزيد صلاحيات المركزي الإيراني في مجال العملة الأجنبية
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

زاد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صلاحيات البنك المركزي في مجال العملة الأجنبية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

العالم - إيران

وعقد الاجتماع الـ86 للمجلس للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الإيراني لرؤساء السلطات الثلاث، لمواصلة مراجعة صلاحيات البنك المركزي الخاصة بالعملة الأجنبية، وذلك بحضور رؤساء السلطات الثلاث والأعضاء الآخرين، برئاسة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي.

وتقرر في هذا الاجتماع زيادة صلاحيات البنك المركزي في مجال العملة الأجنبية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

وكان تخفيض ضريبة القيمة المضافة على استيراد بعض الأصناف والسلع الأساسية من القرارات الأخرى الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.

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المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي يزيد صلاحيات المركزي الإيراني في مجال العملة الأجنبية

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