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جولة انتخابات رئاسية ثانية بتركيا..ظل مستقبل مجهول يخيم على"السوريين"!

جولة انتخابات رئاسية ثانية بتركيا..ظل مستقبل مجهول يخيم على
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعت رئيسة "حزب الجيد" ميرال أكشنار الأتراك، للتصويت لمرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد المقبل، بناء على موقفه من اللاجئين السوريين.

العالم - تركيا

وقالت أكشنار إن "الشعب سيختار بين من يقول سنرحل السوريين من بلادنا أو من يقول سنبقيهم".

وأضافت أكشنار "إما أن تختار من دعم حزب العمال الكردستاني في عام 2019، أو ستختار من لن يأوي حتى ظل الإرهاب في البلاد. إما أن تختار من يقول لا يمكننا ترحيل السوريين أو ستختار من يقولون سنرحلهم".

وكان كيليتشدار أوغلو تعهد بإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا خلال السنتين القادمتين، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وسأل خلال حملته الانتخابية والجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 مايو، ولم تحسم النتيجة، "ماذا يفعل 3.6 مليون سوري في بلادنا؟"، مشيرا إلى "البطالة المتنامية في تركيا".

يأتي ذلك، في ظل تصاعد مشاعر العداء ضد اللاجئين في تركيا، التي تكافح بالفعل في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

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