وزير الصحة السوري يلتقي نظيره الجزائري في جنيف

العالم- سورية

وعبر الوزير سايحي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الدائمة للجزائر بجنيف بحضور سفيري البلدين، عن سعادته باستئناف مشاركة سورية في الجامعة العربية “التي تعتبر نتاج وثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد مراراً أن سورية عضو مؤسس للجامعة العربية، ولا يمكن عزلها عن محيطها العربي”.

من جانبه لفت الوزير الغباش إلى متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً تطلع سورية إلى تعزيز وتقوية دائرة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال الصحة، بما يعود بالمنفعة المشتركة للجانبين.