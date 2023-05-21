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لافروف: "مجموعة السبع" عامل رئيس فى تفاقم الأزمات العالمية

لافروف:
الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن "مجموعة السبع" تعد بمثابة عامل من العوامل الرئيسة التي أسهمت في تصعيد وتفاقم حدة الأزمات العالمية على نطاق واسع.

العالم - روسيا

وأوضحت الخارجية الروسية -في بيان أوردته في معرض تعليقها على قمة مجموعة الدول السبع، في هيروشيما اليابانية- "من الواضح أن مجموعة السبع عامل رئيسي في تفاقم المشاكل العالمية، ولا يمكنها تمثيل مصالح مراكز التنمية الأخرى، ولا سيما دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية"، وفقا لوكالة أنباء تاس/ الروسية.

واختتمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع أعمالها في هيروشيما اليوم الأحد بعد مناقشات حول الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد وصوله الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة إلى اليابان.

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لافروف: "مجموعة السبع" عامل رئيس فى تفاقم الأزمات العالمية

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