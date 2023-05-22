سوريا في قمة جدة.. مرحلة عربية جديدة

العالم – صدى سوريا

وبتوقيت القمة العربية في جدة السعودية اعاد الحضور السوري عقارب الزمن العربي الى دقائقه المنتظمة عبر استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات قمة الدول العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها، عادت سوريا المنتصرة على الارهاب والمقاومة بشرف، للقيصر الأمريكي والإرهاب الاقتصادي.



وضجت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية باخبار الجامعة العربية والقمة العربية في جدة في تفاصيل هذا الحدث وعنوانه الكبير وعودة سوريا الى الجامعة العربية.

وابرز التعليقات حول هذا الموضوع الواردة في الفيسبوك، علق حسام طالب قائلا:"المصافحة بين الرئيس بشار الاسد وأمير دوله قطر تميم بن حمد وترحيب ولي عهد دوله الكويت بسورية وكلامه عن رفض الكويت التدخل الخارجي بالشأن السوري تؤكد على ان اجواء القمة العربية ايجابية حتى مع الدول التي تحفظت على عودة سوريا لاستئناف عملها في الجامعة ويتابع.. سوريا تجاوزت كل الخطوات بما يخص ورقة عمل الخطوة بخطوة بانفتاحها على الحل السياسي وتهييء الظروف اللوجستيه لعودة اللاجئين والتنسيق مع الاردن لضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات".

كما سلط البرنامج الضوء على ماقاله الكاتب احمد الحوثري من اليمن بان:" قمة جدة كانت لها اهمية كبيرة وفاعلة بما يهم مصالح المنطقة وكل اعين العالم على متركز على قمة جدة وكان توقيت هذه القمة يتزامن معا احداث وخطوات المجلس الانتقالي في حضرموت لكن الغريب في الامر لماذا غاب عن قمة جدة رئيس دولة الامارات الحليف الاستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي".

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

علي حيدر وزير المصالحة السوري السابق

عصام مبيضين كاتب وصحفي من الاردن

التفاصيل في الفيديو المرفق ...