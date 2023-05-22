قائد حرس الحدود الايراني: فليلتزم جيراننا بحسن الجوار ولصبرنا حدود

العالم - ايران

وقال العميد كودرزي في تصريحات متلفزة صباح اليوم الاثنين : اننا ننذر الدول الجارة لنا بالالتزام بحسن الجوار وان لصبرنا حدود ويجب عليهم عدم السماح بحدوث اعمال مخلة بالامن انطلاقا من اراضيها.

واشار العميد كودرزي الى الاشتباك الذي حصل مساء اول امس عند نقطة "مزه سر" في منطقة سراوان الحدودية (بين ايران وباكستان) ومهاجمة نقطة المراقبة الايرانية هناك من قبل مسلحين ارهابيين جاؤوا من داخل الاراضي الباكستانية قائلا ان هذا الاشتباك استمر لساعتين واستشهد خلالها 5 من افراد قوات حرس الحدود الايرانية بالاضافة الى جرح اثنين آخرين.