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الخارجية الأمريكية منزعجة وقلقة من الإجراءات الصهيونية

الخارجية الأمريكية منزعجة وقلقة من الإجراءات الصهيونية
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها من قرار الحكومة "الإسرائيلية" بشأن بؤرة حومش الاستيطانية، مشيرة في سياق آخر إلى قلقها من "الزيارة الاستفزازية" لوزير الأمن الصهيوني للمسجد الأقصى.

العالم- الأميركيتان

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، "نعبر عن انزعاجنا بشدة من قرار الحكومة "الإسرائيلية" الذي يسمح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في بؤرة حومش الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، والتي وفقا للقانون "الإسرائيلي" بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة".

وأضافت أن "هذا الأمر يتعارض مع كل من التزام رئيس الوزراء السابق أرييل شارون الخطي بإدارة الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة "الإسرائيلية" الحالية تجاه إدارة الرئيس جو بايدن".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وقع الأربعاء الفائت على قرار يتيح للمستوطنين العودة لمستوطنة أخلاها الجيش عام 2005.

ويسمح القرار للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" في شمال الضفة الغربية، بعد أسابيع من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون الانسحاب من 4 مستوطنات في هذه المنطقة.

وفي شأن اقتحام وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى أمس الأحد، أعربت الخارجية الامريكية عن "شعورها بالقلق من الزيارة الاستفزازية إلى جبل الهيكل/الحرم الشريف في القدس والخطاب التحريضي المصاحب لها"، وشددت على أنه "لا يجوز استخدام هذه المساحة المقدسة لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيتها".

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الخارجية الأمريكية منزعجة وقلقة من الإجراءات الصهيونية

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