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صنعاء تحتفي بالعيد الوطني لإعادة تحقيق الوحدة

صنعاء تحتفي بالعيد الوطني لإعادة تحقيق الوحدة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أقيمت بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، فعالية رسمية وشعبية احتفاء بالعيد الوطني ال33 لإعادة تحقيق الوحدة بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ ورئيسي مجلس النواب والشورى.

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني قال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس في كلمة له خلال الفعالية: إن ارتباط الشعب اليمني بالوحدة الوطنية لم يكن مرهونا باتفاقية وقعها نظاما ما كان يعرف بالشطرين، مؤكدا أن إعادة تحقيق الوحدة كان نتيجة طبيعية لواحدية الشعب اليمني الرافضة لكل أشكال التمزيق والتبعية والوصاية.

وأضاف العيدروس: أن الوحدة اليمنية حقيقة راسخة في وجدان الشعب اليمني وسلوكه وثقافته وتاريخه الكبير، مشددا على أن مشروع التقسيم يرتبط بأجندة الدول الاستعمارية أمريكا وبريطانيا و الكيان الإسرائيلي.

ولفت إلى أن السيطرة على منابع النفط والغاز والجزر اليمنية وبناء القواعد العسكرية يرتبط بمشروع تقسيم اليمن.

من جهته شدد عضو مجلس الشورى صالح صايل على جماهير شعبنا أن تتوثب لإجهاض خطط التقسيم لليمن.

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