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بوتين يعين سيرغي بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية

بوتين يعين سيرغي بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين سيرغي بوتين نائبا لوزير الخارجية الروسي، وقد نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

العالم- روسيا

وحسب وكالة "روسيا اليوم" شغل بوتين سابقا منصب مدير إدارة الأمانة العامة بوزارة الخارجية الروسية، وقد تخرج من معهد الدول الآسيوية والإفريقية بجامعة موسكو الحكومية.

وبعدها شغل مناصب في المكتب المركزي لوزارة الخارجية الروسية، وشغل منصب القنصل العام لروسيا في نيغاتا الايابان، وفي 2011-2013 شغل وزير مستشار في السفارة الروسية باليابان، ومنذ أغسطس يشغل منصب مدير إدارة الأمانة العامة في الوزارة.

وجاء في الوثيقة: "تعيين سيرغي بوتين نائبا لوزير الخارجية. يدخل المرسوم المقابل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه".

كذلك صدر اليوم الاثنين مرسوم منفصل بشأن بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للوزارة، وفيه تم تحديد أن لوزارة الخارجية الحق في أن يكون لها 10 نواب للوزير، إضافة إلى 43 دائرة في مجال الأنشطة الرئيسية للوزارة وإدارتين.

في الوقت نفسه، تم استبعاد منصب نائب وزير الخارجية لمكافحة الإرهاب من سجل الوظائف، وأقيل أوليغ سيرومولوتوف من هذا المنصب بمرسوم من بوتين.

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بوتين يعين سيرغي بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية