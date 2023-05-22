رئيس الوزراء الأرميني يهدد بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

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جاء ذلك في تصريحات لباشينيان ، حيث تابع أن قضية انسحاب يريفان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي مدرجة على جدول الأعمال، حيث أشار إلى أن الحديث يدور، أولا وقبل كل شيء، عن التزامات المنظمة.

وقال باشينيان: "لا أقول ان هذه القضية خارج جدول الأعمال، لأنه ما دامت هناك قضايا للمناقشة، فإن هذه القضية أيضا هي قيد النظر"، مشيرا إلى أن قضية وصول مجموعة مراقبة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أرمينيا لا تزال مفتوحة، ولا تستبعد أرمينيا تجميد العضوية أو إنهاؤها بحكم القانون.

وأضاف أن يريفان ستغادر المنظمة رسميا إذا قررت أنها توقفت عن الوفاء بالتزاماتها، أو إذا كان وضع الدولة العضو يتعارض مع مناقشة القضايا المتعلقة بأمنها.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 دول هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.