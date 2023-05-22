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اللواء سلامي: الدورية 86 جسدت العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية

اللواء سلامي: الدورية 86 جسدت العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، مخاطبا القائد العام للجيش الايراني، ان أبطال الدورية 86 للقوة البحرية للجيش، ومن خلال مهمتهم البحرية العظيمة حول العالم بمدمرة "دنا" وسفينة "مكران" للإسناد، جسدوا امام أنظار العالم العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية ونطاق تأثيرها، في حدث مخلد، وخاصة أمام مناوئي الثورة والنظام الاسلامي.

العالم - ايران

وفي رسالة خاطب فيها القائد العام للجيش الايراني، قدم اللواء حسين سلامي التهنئة الى قائد الثورة المعظم والى الشعب الايراني والى اللواء عبدالرحيم موسوي والى جميع القادة والمنتسبين الغيارى للقوة البحرية الجيش والى عوائلهم الصبورة، بالعودة المظفرة للدورية 86 البحرية، مؤكدا ان أبطال الدورية 86 للقوة البحرية، ومن خلال مهمتهم البحرية العظيمة حول العالم بمدمرة "دنا" وسفينة "مكران" للإسناد، جسدوا امام أنظار العالم العمق الاستراتيجي لاقتدار القوة البحرية الايرانية ونطاق تأثيرها، في حدث مخلد، وخاصة أمام مناوئي الثورة والنظام الاسلامي.
يتبع..

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