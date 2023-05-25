العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"المشهد اليمني"، أشار الغرباني إلى أن الوثائق في اهميتها تكشف في أن اليمن كان حجر الزاوية في السيطرة الامريكية في منطقة في الجزيرة العربية ككل مما تحظى فيه من موقع استراتيجي هام يطل على عدة جهات وفي منطقة حيوية للغاية بمساحة كبيره يسيطر عليها اليمن من المحيط الهندي الى البحر العربي الى خليج عدن وصولا الى البحر الاحمر.

ولفت الغرباني الى أن هذا موقع اليمن باستراتيجيته وبحيوياته بما هو وشريانه الرئيسي واكثر، يعتبر اسرع طريق للنقل العالمي والملاحة الدولية فكان الامريكيون يركّزون عليه بترجمة رئيسية لعدة اهداف استراتيجية مختلفة.

وتتكشف الاوراق الامريكية والصهيونية في اليمن واحدة تلو اخرى حيث كشفت قناة المسيرة الفضائية في فيلم وثائقي جانبا من مظاهر التدخل والتحكم الأمريكي السابق في مفاصل السلطة والنظام في اليمن.

ويتناول الفيلم الوثائقي الاستقصائي 'السيطرة' الذي عرض في عدة أجزاء، مرحلة ما قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر، ويتضمن مشاهد ومقاطع تنشر لأول مرة تستعرض ما كان يدور ويحدث في الخفاء من اختراق ووصاية أمريكية مباشرة طالت أبرز قيادات النظام السابق واخترقت البنية العسكرية والمخابراتية للدولة اليمنية انذاك.

كما كشف الفيلم، للمرة الأولى، وثائق ومستندات وشهادات لمسؤولين سابقين في المؤسسة الأمنية والعسكرية وتفاصيل ومعلومات عن أخطر أدوات السيطرة الأمريكية على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعن النشاط الأميركي في السواحل اليمنية كشف الفيلم عن تسجيلات حصرية لتدريبات ضباط من البحرية الأميركية قوات يمنية خاصة بحضور قائد القوات الأميركية في القرن الأفريقي ماستين روبسون، كما عرض الفيلم مناورة بإشراف أميركي في الساحل الغربي.

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