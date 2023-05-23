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السوداني: نشهد تمرين (أبابيل/1) لأول مرة في سماء العراق الجديد

السوداني: نشهد تمرين (أبابيل/1) لأول مرة في سماء العراق الجديد
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حضر اليوم الثلاثاء تمرين (أبابيل/1) للقوة الجوية العراقية في قاعدة بلد الجوية.

العالم - العراق

واوضح الزميل نويد بهروز ان رئيس وزراء العراق اكد خلال كلمة له بالمناسبة، ان التمرين يترجم عمليا جهوزية الطيارين والفنيين وجميع الطواقم لحمايةِ سماءِ العراق ومراقبة أرضه وحدوده.

واضاف رئيس وزراء العراق: لأول مرّة نشهد تنفيذ مثل هذا التمرين في سماء العراق الجديد، وان البرنامج الحكومي وضع نصب الأعين رفع كفاءة جيشِنا البطل إلى أعلى مستويات المهنية والاحتراف.

وقال السوداني: على بركة الله.. أشرفنا، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية تمرين (أبابيل/1)، وهو يعبر عن مستوى الجهوزية والأداء المتقدم الذي وصله طيارونا الأبطال، واطلعنا بعد التمرين على معرض الطائرات، والتقينا بعدد من ضباط وكوادر القوة الجوية، واستمعنا إلى إيجاز عن سير العمل وتنفيذ الواجبات.

وقال ايضا، شاركت في التمرين، طائرات رافال المقاتلة من القوة الجوية الفرنسية، كما حضر التمرين قائد سلاح الجوِّ والفضاء الفرنسي الجنرال ستيفان ميل، والوفد المرافق له.

وقد القى رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني كلمة بالمناسبة جاء في ابرز نقاطها:

** نقف اليوم في ظلِّ أجنحة طائرات القوة الجوية العراقية البطلة، وهي تؤدي تمرينَها المشرّف (أبابيل/1).

** التمرين يترجمُ عملياً جهوزية الطيارين والفنيين وجميع الطواقم.

** الأداء العالي لطائراتنا المقاتلة، والدقّة والمهارةُ، كلّها كانت نتيجة عمل وتدريب ومطاولة، تؤكد الجهود المبذولة في كلِّ التخصصات الفنية والعسكرية.

** الأداء اليوم خطوةٌ نحو استكمال بناء قوّاتِنا المسلحة، وتجسيد برنامجنا الحكومي في رفع كفاءة الجيش إلى مستويات عالية من المهنية والاحتراف.

** لأول مرّة نشهد تنفيذ مثل هذا التمرين في سماء العراقِ الجديد، الأمرُ الذي شجع الأصدقاءَ في القوة الجويةِ الفرنسية على المشاركة بطائراتِ رافال والهبوط بها هنا، وهو أمرٌ نشجعُ عليه جميعَ الأشقاء والأصدقاء، من أجل تعاون عسكري بنّاء.

** نشيد ببطولات الطيارين الأبطال، في الحرب ضد الإرهاب، واستعدادهم لمواصلة الدفاع عن العراق.

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