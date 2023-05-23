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لمناقشة مشروع 'القناة الجافة'..

بغداد تحتضن السبت القادم مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي

بغداد تحتضن السبت القادم مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي
الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان العاصمة بغداد ستحتضن يوم السبت القادم 27 أيار 2023، مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي والدول الخليجية بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة).

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان العاصمة العراقية بغداد ستحتضن يوم السبت القادم 27 أيار 2023، مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي والدول الخليجية بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة).

وأرسل الزميل نويد بهروز نص البيان الصادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي والذي جاء فيه:

انطلاقاً من رؤية الحكومة العراقية لأهمية التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة المشاريع الستراتيجية إلى الأمام، تحتضن العاصمة بغداد، يوم السبت، الموافق 27 آيار 2023 مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي) العربية؛ بهدف مناقشة المشروع الواعد المتمثل بطريق التنمية الستراتيجي (القناة الجافة)، الذي يشكل المسار الحيوي والمهمّ لجميع بلدان المنطقة والعالم.

ويأتي هذا المؤتمر، ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقّاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا، وترسيخاً لمكانة بغداد دار السلام كخيمة للأمن والشراكة، ومنطلقاً للتنمية المستدامة.

باسم العوادي
الناطق باسم الحكومة العراقية
الثلاثاء، 23 آيار 2023

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لمناقشة مشروع 'القناة الجافة'.. بغداد تحتضن السبت القادم مؤتمرا لوزراء نقل دول الجوار العراقي

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