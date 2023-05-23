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شاهد.. ماذا قال والد الشهيد معتز الخواجا بعد اغتيال ابنه وهدم منزله؟

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل الشهيد معتز الخواجا، منفذ عملية ديزنغوف قبل أكثر من شهرين. وقام المئات من جنود الاحتلال باقتحام بلدة نعلين وسط مواجهات مع سكان البلدة.

العالم - مراسلون

لم يتبقى لصلاح الخواجا الاسير السابق سوى الركام والذكريات وصور لنجله الشهيد معتز الذي نفذ قبل شهرين ونصف عملية فدائية فيشارع ديزنغوف وسط تل ابيب ، لم يعد معتز ولا حتى جثمانه وتبقى للوالد هذه الصور التي تزين المكان وتبعث في القلب الشوق والالم ، قال الوالد ما ذهب اغلى من الذهب فماذا يعني ان نصبح في العراء ، وماذا يعني ان يهدم البيت والفناء وماذا يعني ان نعاقب لاجل الوطن مادام الوطن سليبا من الغرباء .

حكاية العقاب لعائلة الشهيد بدات مع ساعات الفجر الاولى واستمرت حتى جاء الصبح ، ثلاث انفجارات هزت بلدة نعلين وعلم اهل البلدة الواقعة غرب رام الله بان الاحتلال نفذ تهديده بهدم المنزل وتشريد ساكنيه ، عمل الاحتلال تدميرا في الجدران ، وقبل ان يغادروا المكان ابلغًوا ذوي الشهيد بان فاتورة الحساب لم تنته بعد رغم احتجاز الجثمان وتدمير المنزل واعتقال الوالد عدة مرات.

من ذا الذي في هذا العالم يستمع لصوت المظلومين ان لم يصرخوا في وجه جلاديهم .

المزيد بالفيديو المرفق..

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