العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "بعد تعرضه للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، تحول نظام كييف إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".

وتابعت: "في 22 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف لنقطة تفتيش كوزينكا الحدودية الدولية، وعدد من المواقع المدنية الأخرى في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، توغلت وحدة من فصيل قومي أوكراني في أراضي روسيا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في سياق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد الفصائل القومية وإلحاق هزيمة بها من خلال ضربات جوية ونيران مدفعية وأعمال نشطة لوحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.

وطردت فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر إطلاق النار عليهم حتى القضاء عليهم بشكل كامل".

وأوضح تقرير الدفاع الروسية أنه تمت تصفية أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.

-مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة، و235 مروحية و273 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9275 دبابة ومدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ و4887 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10395 مركبة عسكرية خاصة.

و في الأمس، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، بدخول "مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية" إلى إقليم غرايفورونسكي في المقاطعة، من جهة الحدود الأوكرانية.

وذكر في قناته على تطبيق "تليغرام" أن "القوات المسلحة تقاتل جنباً إلى جنب مع حرس الحدود وهيئة الأمن الفيدرالي الروسي (أف أس بي) من أجل القضاء على العدو".