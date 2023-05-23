'أوكرانيا' لن تنتصر على 'روسيا'..

العالم - الأزمة الأوكرانية

وجدد أوربان، خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، الإثنين، دعوته لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ويختلف الزعيم القومي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الأوكرانية ويرفض تقديم مساعدة عسكرية لجارته كييف.

وقال خلال المنتدى: "من الواضح أن الحل العسكري لا يجدي نفعا"، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت نتيجة "فشل الدبلوماسية".

وأضاف: "بالنظر إلى الواقع والأرقام والسياق حيث أن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدا لإرسال قواته، من الواضح أنه ليس هناك انتصار للأوكرانيين المساكين على أرض المعركة. هذا موقفي".

وتابع "قلوبنا مع الأوكرانيين... نفهم مدى معاناتهم" مضيفا، "التصعيد يجب أن يتوقف وعلينا الدفع باتجاه السلام والمفاوضات".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.