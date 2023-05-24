التبادل التجاري الإيراني-الأوروبي يبلغ 1.2 مليار يورو

العالم - ايران

وبحسب الإحصائيات الاخيرة التي نشرها مركز الإحصاء الأوروبي (Eurostat) ، فقد اظهرت بأن التبادل التجاري بين إيران و 27 دولة عضو في هذا الاتحاد الاوروبي في الربع الأول من العام الجاري قد تراجع بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحيث كان هذا التبادل بين الجانبين مليار و 330 مليون يورو في الربع الأول من عام 2022 ووصل الى مليار و 180 مليون يورو في الربع الأول من العام الجاري.

ويشار الى ان الصادرات الايرانية الى الاتحاد الأوروبي قد بلغت 220 مليون يورو في الربع الأول من عام 2023 بإنخفاض 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم تصدير 275 مليون يورو من البضائع الايرانية الى الاتحاد الاوروبي.

ألمانيا هي الشريك التجاري الأكبر لإيران

وبحسب هذا التقرير ، سجلت ألمانيا وإيطاليا وهولندا أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لإيران في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023.

وبلغت المبادلات التجارية بين إيران وألمانيا 366 مليون يورو بإنخفاض 26٪ في هذه الفترة. وقد صدرت ألمانيا في الربع الأول من هذا العام 290 مليون يورو من البضائع إلى إيران بينما استوردت 76 مليون يورو من البضائع من إيران بحيث انخفضت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 28٪ وانخفضت الواردات من إيران بنسبة 13٪.

التجارة الإيرانية- الهولندية تنمو بنسبة 45%

و بإعتبارها الشريك التجاري الثالث لإيران ،فقد استوردت هولندا نحو 157.7 مليون يورو من البضائع الايرانية في الربع الأول من عام 2023 بزيادة 45٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحيث بلغ التبادل التجاري حينها بين ايران و هولندا 108.7 مليون يورو.