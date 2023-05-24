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رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان

رئيسي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على تعزيز التعاون بين إيران ورابطة الآسيان.

العالم - ايران

والتقى الرئيس رئيسي في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى إندونيسيا، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا كاو كيم هورن.

وأشار في هذا اللقاء إلى أهمية دور المنظمات الإقليمية في التنمية الاقتصادية للدول، منوها إلى القدرات والأولويات التي أعلنت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التفاعل مع هذه الرابطة والدول الأعضاء فيها، مؤكدا ضرورة السعي لتحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد.

بدوره أشار كاو كيم هورن إلى أهمية دور إيران ومكانتها في المنطقة، وعرض تقريرا عن خطط هذه الرابطة لتوسيع التفاعل مع إيران.

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