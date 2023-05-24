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شاهد.. صرخة الشعب اليمني بوجه المستكبرين

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الاخرى مسيرات حاشدة بمناسبة يوم الصرخة بوجه المستكبرين.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن عشرات الالاف شاركوا بهذه المسيرة تاكيدا على مواصلة المسير لمواجهة الغطرسة الأميركية.

وأضاف، أن هناك تلكؤ من قبل التحالف في عملية السلام إضافة الى عرقلة الاميركا في هذه العملية.

هذا وجاب الآلاف شوارع العاصمة ومدن صعدة وعمران حيث ندد المشاركون في المسيرات بالاستكبار العالمي واكدوا مواصلة الثبات أمام مخططاته.

وشدد المتظاهرون على أن الولايات المتحدة الاميركية هي التي تقود العدوان على اليمن وهي التي تعرقل السلام وتحرض على استمرار الحرب. وأكد المشاركون في المسيرات زيف الشعارات التي تطلقها واشنطن بشأن الحرية والديمقراطية.

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شاهد.. صرخة الشعب اليمني بوجه المستكبرين

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