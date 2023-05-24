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العراق يسترد قطعتين أثريتين نادرتين من الولايات المتحدة

العراق يسترد قطعتين أثريتين نادرتين من الولايات المتحدة
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسلُّم العراق قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

العالم - العراق

وذكر المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان إن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في واشنطن تسلّمت قطعتين أثريتين نادرتين من المدعي العام لمدينة ‫نيويورك"، مبيناً، أن "ذلك جاء ضمن دبلوماسية الاسترداد".
وأضاف، أن "القطعتين الأثريتين تعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد، حيث سرقتا من موقع أوروك الأثري في العراق أواخر عام 1990".
وأشار الى ان " قطعة الثور الأثري تم ضبطها ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، وضبطت القطعة الأخرى (ثور من المرمر) في مستودع تعود ملكيته إلى تاجر الآثار المدان روبن سيمز".
وحضر مراسيم تسليم القطع الأثريَّة عن سفارة جُمْهُوريَّة العراق في واشنطن المُستشار ظافر عبدالرزاق جليل وعن الجانب الأمريكيّ مُساعد المدعي العام / رئيس وحدة الاتجار بالآثار في نيويورك ماثيو بوغدانوس وممثلين عن مكتب تحقيقات وزارة الأمن الوطنيّ.
وبين ان "استلام هذه القطع يأتي ضمن سلسلة من عمليات استعادة الآثار التي تحرص الجهات العراقيَّة المختصة متمثلة بوزارة الخارجيَّة ووزارة الثقافة والسفارة في واشنطن على متابعتها بشكل مستمر مع الجهات الأمريكيَّة المختصة".

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