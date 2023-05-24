إنتقال معركة أوكرانيا إلى داخل روسيا؛ الاهداف والتبعات 

العالم – ما رأيکم

ويقول باحثون بالشؤون الروسية ان الرئيس الاوکراني يبحث عن توريط الغرب في الحرب، عبر دخول الاراضي الروسية.

ويشير باحثون بالشؤون الروسية الی ان دخول القوات الاوكرانية الی الاراضي الروسية هي حركة رمزية أكثر مما تكون حركة عسكرية لتكون لها قيمة عسكرية معينة.

ويضيف الباحثون ان هذه الحركة، ليس لها قيمة عسكرياً ولكنها تحمل قيمة رمزية باعتبار ان الاراضي التي دخلتها القوات الاوكرانية هي اراضي روسية.

ويعتقد باحثون في الشؤون الروسية ان الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي يحاول ان يرسخ فكرة عند الرأي العام عن وجود معترضين في الداخل الروسي علی سياسة بوتين وهذه الحرب وان هؤلاء المعترضين يقومون بمحاولة انقلاب أو تحرك عسكري في الداخل.

ويؤكد باحثون في الشؤون الروسية ان الأوكرانيين من خلال هذه الاجراءات عبر استهداف الكرملين بالمسيرات او عبر الدخول الی بيلغورود يحاولون الاستمرار بتوريط الغرب في هذه الحرب.

ويضيف الباحثون ان السلطة الاوكرانية تتمرد علی الغرب وتتخطی الخطوط الحمر الذي وضعها لها فقد كان تصريح لمسؤولي الولايات المتحدة يؤكد معارضته دخول الاراضي الروسية وان هذه القرار، اوكراني بحت.

ويشدد باحثون في الشؤون الروسية علی أن تخطي الخطوط الحمر مع روسيا ليست ارادة غربية بل هي ارادة اوكرانية بحتة وزيلينسكي يری مصلحته في استمرار الحرب وتوريط الغرب فيها.

ويؤکد خبراء بالشؤون الروسية ان طائرات اف – 16 التي تنوي الولايات المتحدة تزويد اوکرانيا بها، لن تغير أي شيء في مسار الحرب.

ويوضح خبراء بالشؤون الروسية ان طرح موضوع تزويد اوکرانيا بهذه الطائرات وتدريب الاوکران علی استخدامها ليس له أي جدوی سوی الاستهلاک الاعلاني وماهو الا فخ جديد يتورط به الاوروبيين والاوکرانيين أکثر فأکثر.

ويبين خبراء بالشؤون الروسية ان انطلاق هذه الطائرات، هي مسالة مهمة اخری، فمن المستحيل ان تنطلق هذه الطائرات من الاراضي الاوکرانية ومن الضروري ان تنطلق من اراضي دولة اخری کبولونيا وغيرها، لکن روسيا قد توعدت من قبل ان ترد علی أي دولة تنطلق منها هذه الطائرات.

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