الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

وحيدي: سنتصدى لمرتكبي جريمة استشهاد 6 من حرس الحدود بكل قوة وحزم

وحيدي: سنتصدى لمرتكبي جريمة استشهاد 6 من حرس الحدود بكل قوة وحزم
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الداخلية " احمد وحيدي " على أن النظام الاسلامي سوف يتصدى لمرتكبي عملية استشهاد 6 من حرس الحدود الايراني بكل قوة وحزم، وأكد أنه سوف يتم التعامل الحازم مع العناصر المنفذة وحماتهم والمحرضين على هذا العمل الاجرامي.

العالم - ايران

وأشار " وحيدي " الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده اليوم الاربعاء، الى لقائه الأخير مع وزير الامن الفيتنامي الذي تباحث معه حول العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفيتنام.

وأكد وزير الداخلية على وجود تطابق في وجهات النظر بين كلا البلدين على مستوى العلاقات الدولية والسياسات الأخرى، مشيرا الى التفاهم بين الجانبين نظرا للعلاقات الطيبة القائمة بين ايران وفيتنام.

وأضاف قائلا: لقد أبدى الجانب الفيتنامي دعمه لمواقف ايران الاسلامية في مراحل مختلفة وفي مختلف القضايا، فيما بادلت طهران هذا الموقف بدعم فيتنام، لذا فإن تعزيز العلاقات بين الطرفين أمر أهتم به الجانبان.

وأشار الى توقيع وزارة الداخلية الايرانية مذكرة تفاهم امنية مع وزارة الامن الفيتنامية، مشيرا كذلك الى التوصل الى مذكرات تفاهم بين وزير العدل الايراني ونظيره الفيتنامي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

استشهاد 5 من كوادر حرس الحدود الايرانية جنوب شرق البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مرة أخرى.. شاهد.. موسكو تحذر الغرب من خطر اندلاع حرب نووية

شاهد.. النخالة يكشف نوعية الصاروخ الذي دك في تل أبيب

شاهد.. طهران تفند مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن برنامجها النووي 

كيف يجتذب الكيان الصهيوني وزمرة المنافقين ممثلي البرلمان الأوروبي؟

تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة في جنوب ايران

نائب الرئيس الايراني: عدم التعامل بالدولار أولوية اتحاد المقاصة الآسيوي