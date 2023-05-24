شاهد.. طهران تفند مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن برنامجها النووي 

العالم - خاص بالعالم

وقال إسلامي إن الاتهامات الاسرائيلية تأتي في اطار الحرب النفسية وهي مجرد ادعاءات باطلة.



وفي الاطار قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إنه لا معنى لأي تهديدات تطال الصناعة النووية الإيرانية، لأنها باتت محلية ومتجذرة.



وأضاف: "العدو بات يدرك أنه لا يمكن حذف قدرات إيران النووية، أن الأعداء تمكنوا من تضخيم قضايا غير مهمة وغير معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني لتحقيق أغراض سياسية، طهران باتت قادرة على صناعة مفاعلات نووية من النوع المتوسط".



وكان مسؤول ايراني رفيع اكد في وقت سابق أن أي استهداف لمنشآت بلاده النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل تل ابيب مسؤوليتها، وشدد على أن كيان الاحتلال يعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة ويحاول الظهور بمظهر القوي.

التصريحات الايرانية جاءت بعد تصريحات لرئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن تل أبيب سوف تفاجئ كل أعدائها، كما قال رئيس أركان جيشه هرتسي هليفي، إن إيران تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحو غير مسبوق وإن لدى كيانه القدرة على ضرب إيران