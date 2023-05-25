على عكس المعتقد.. إعادة تدوير البلاستيك تؤدي إلى مشكلة بيئية وصحية أشد خطورة

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في دراستهم، التي نُشرت في مجلة تقدم المواد الخطرة، اختبرت المجموعة المياه المستخدمة لتنظيف البلاستيك في مصنع إعادة التدوير.

وفقًا لمعظم الحسابات، كانت جهود إعادة تدوير البلاستيك فشلاً ذريعًا، أظهرت الأبحاث السابقة أنه يتم إعادة تدوير 9٪ فقط من البلاستيك في جميع أنحاء العالم – في الولايات المتحدة، تبلغ النسبة 5٪ فقط.

هذا على الرغم من أن ملايين الأشخاص حول العالم يفصلون الزجاجات البلاستيكية؛ ينتهي المطاف بمعظمهم في مقالب القمامة على أي حال، والآن، يبدو أن عملية إعادة التدوير نفسها قد تجعل الأمور أسوأ.

في هذا الجهد الجديد، حصل فريق البحث على إذن لاختبار مصنع لإعادة تدوير البلاستيك لمعرفة ما إذا كان ينبعث منه تلوث بلاستيكي.

لاحظ الباحثون، أن المشكلة تكمن في إعادة تدوير البلاستيك، يجب تنظيفه أولاً، يتم ذلك بغسله بالماء عدة مرات، تتضمن بقية العملية التقطيع والذوبان لتكوين الكريات.

اقترحت الأبحاث السابقة، أن الغسيل قد يؤدي إلى إطلاق جزيئات بلاستيكية دقيقة في الماء. في هذا الجهد الجديد ، وجدت المجموعة أنه تم غسل البلاستيك أربع مرات، تم اختبار كل مصدر للمياه لمعرفة كمية البلاستيك (على شكل جزيئات بحجم ميكرون) المتبقية في الماء.

وجد فريق البحث اللدائن الدقيقة في جميع المصادر الأربعة، كما أشاروا إلى أن معظم المياه يتم توجيهها إلى أنظمة الصرف الصحي أو مباشرة إلى البيئة في معظم محطات إعادة التدوير، بعد إضافة جميع الجسيمات التي لاحظوها، قدر الفريق أن المنشأة يمكن أن تنبعث ما يقرب من 6.5 مليون رطل من البلاستيك الدقيق في البيئة كل عام.

ولكن كان هناك المزيد في القصة، حيث كشف الباحثون أن المنشأة قيد الدراسة قد قامت بتركيب نظام ترشيح، مما قلل من عدد الجسيمات بنحو 50٪، لكن كان هناك تحذير – اختبر الباحثون البلاستيك فقط حتى 1.6 ميكرون، يمكن أن تكون جزيئات البلاستيك أصغر بكثير من ذلك، أظهرت الأبحاث السابقة أن بعضها يمكن أن يكون صغيرًا بما يكفي ليشق طريقه إلى الخلايا الفردية في جسم الحيوان.