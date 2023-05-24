الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: تسجيل 71 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 71 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 71 إصابة و 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 611 ألفا و 444 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 30 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 365 ألفا و 218 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 197 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 249 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 621 ألفا و 263 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 531 ألفا و 693 لقاحا.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، وهناك مدينة واحدة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 68 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 379 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

روابط ذات صلة

سلطان عمان يزور إيران الأحد المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية: تسجيل 71 إصابة و 4 وفيات جديدة بكورونا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. اليمن ومسؤولية الأمريكي في عرقلة فرص التهدئة

مصر تنفي اتفاقا مع إثيوبيا على فترة ملء سد النهضة

كوريا الجنوبية تنظم مناورات لمنع تهريب الأسلحة النووية

الأمين العام للنجباء: ليس لدى أمريكا الكثير من الوقت لتنهار في النظام العالمي

موسكو تنصح واشنطن بشأن إمداد كييف بالأسلحة