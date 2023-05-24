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بلدية الاحتلال تهدم منزلا وتجرف أرضا في القدس

بلدية الاحتلال تهدم منزلا وتجرف أرضا في القدس
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

هدمت جرافات بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية جبل المكبر، في مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وافادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا لعائلة عبيدات في قرية جبل المكبر، يأوي 5 أفراد، بذريعة البناء دون ترخيص.

واغلقت قوات الاحتلال "المرافقة لطواقم البلدية" محيط المنزل بالكامل، ومنعت الوصول إليه خلال عملية الهدم.

وصباح اليوم، جرفت جرافات البلدية أرضا لعائلة عميرة في قرية صور باهر، وهدمت ما عليها.

وتتواصل عمليات الهدم في مدينة القدس، الهدم الذي تنفذه آليات البلدية، أو الهدم الذاتي "الذي ينفذه أصحابه" بقرارات من البلدية، ففي حي وادي حلوة في سلوان، هدم الشاب محمود صيام منزله بيده، تفاديا لدفع غراما مالية وأجرة طواقم الهدم.

ويعيش في المنزل 5 أفراد، وحاولت العائلة ترخيصه خلال السنوات الماضية دون جدوى.

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بلدية الاحتلال تهدم منزلا وتجرف أرضا في القدس

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