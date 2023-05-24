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موسكو تحصي خسائر كييف العسكرية في دونيتسك خلال 24 ساعة

موسكو تحصي خسائر كييف العسكرية في دونيتسك خلال 24 ساعة
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و20 مسيرة، و16 قذيفة HIMARS أمريكية في جمهورية دونيستك خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - روسيا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية مقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قرب قرية غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "كما اعترضت دفاعاتنا خلال النهار 16 صاروخا من نظام HIMARS متعدد الإطلاق، وتم تدمير 20 مسيرة أوكرانية في قرى بوكروفسكوي وتيرني وكيريلوفكا ، وكرابيفنيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق وزولوتاريفكا وتشيرفونايا ديبروفا ونوفوكراسنيانكا وزمييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومنطقة تسفيتكوف في مقاطعة زابوروجيه، وروبانوفكا في مقاطعة خيرسون.

وفي المجموع منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 429 طائرة حربية أوكرانية، و235 مروحية، و4293 مسيرة، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9295 دبابة ومركبة مدرعة قتالية أخرى، و1100 نظام إطلاق نار صاروخي متعدد الصواريخ، و4893 مدفعية وهاون، و10433 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة بالمركبات

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