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حركة أمل تحتفل بعيد المقاومة والتحرير في جنوب بيروت

حركة أمل تحتفل بعيد المقاومة والتحرير في جنوب بيروت
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

عشية الذكرى الـ23 لتحرير جنوب لبنان، أحيت حركة أمل عيد المقاومة والتحرير باحتفال في منطقة برج البراجنة لجنوب بيروت، بحضور النائبين أيوب حميد وفادي علامة، المسؤول التنظيمي لاقليم بيروت محمد عباني وقيادات حركية وحزبية وفاعليات اجتماعية ودينية.

العالم - لبنان

وقال حميد: نهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، الذي يعيدنا بالذاكرة إلى أسمى معاني التضحية والإباء، ويؤكد لنا دائما أن "اسرائيل" اندحرت دون ان تستطيع تحقيق مكسب سياسي واضح، ووحدها المقاومة من أخرجت العدو الصهيوني من أرضنا ذليلا على يد أبطال كانوا ثمار ما زرعه مؤسس المقاومة الامام القائد السيد موسى الصدر.

وشدَّد على ضرورة الاستفادة من التلاقي العربي في لبنان، عبر انتخاب رئيس جمهورية جامع في أسرع وقت ممكن، وقال: "ما يهمنا اليوم هو أن يخرج لبنان من أزماته ويستعيد عافيته في محيطه العربي. هذه العودة يمكنها أن تعيد ترميم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان".

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حركة أمل تحتفل بعيد المقاومة والتحرير في جنوب بيروت

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