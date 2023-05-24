الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا، بعد ما يقرب من 5 سنوات على قطعها إثر أزمة بين البلدين.

العالم - السعودية

وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".

وفي 6 أغسطس/ آب 2018، طلبت السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.

وجاء القرار السعودي آنذاك، على خلفية مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في المملكة.

روابط ذات صلة

رئيس بعثة الحج الايرانية يكشف عن التحضيرات الإيرانية لأداء مناسك الحج

اجتماع إسلامي طارئ غدا في السعودية بشأن المسجد الأقصى

وزير الداخلية الروسي في الرياض لعقد مباحثات رسمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مطالب في مصر بفرض رسوم بالدولار على اللاجئين العرب

نيبينزيا: واشنطن تروج بعناد للتطبيع العربي الإسرائيلي

شاهد.. السودانيون محاصرون بالخوف والأحزان

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا

الرئيس رئيسي يعود لطهران بعد توقيعه11 وثيقة للتعاون مع اندونيسيا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-05-2023