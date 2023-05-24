استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا

العالم - السعودية

وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".

وفي 6 أغسطس/ آب 2018، طلبت السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.

وجاء القرار السعودي آنذاك، على خلفية مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في المملكة.