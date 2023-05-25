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تصويت قياسي في الخارج بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

تصويت قياسي في الخارج بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، إن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية انتهى في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.

العالم- تركيا

ووفقا لها، فاق عدد الناخبين الذين شاركوا في هذه الجولة، فاق عدد الناخبين في الجولة الأولى وبلغ رقما قياسيا.

في الجولة الأولى، صوت ما يقرب من 1.84 مليون شخص في الخارج وعند نقاط التفتيش الحدودية، وتجاوز الإقبال 53٪، وتم إبطال أكثر من 16 ألف استمارة انتخابية. وفي الجولة الأولى، استمر التصويت في الخارج لمدة أسبوعين تقريبا، أما في الجولة الثانية - ففقط 4 أيام وفي بعض البلدان تم تخصيص يوم واحد للتصويت.

وقالت قناة TRT نقلا عن الهيئة العليا للانتخابات: "صوت أكثر من 1.85 مليون مواطن في السفارات والممثليات التركية في الخارج".

بدوره، ذكر رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم في الهيئة، أن عدد الناخبين الذين وصلوا إلى صناديق الاقتراع تجاوز 1.89 مليون.

عند نقاط التفتيش الحدودية، سينتهي التصويت بالتزامن مع إغلاق مراكز الاقتراع في تركيا نفسها – في الساعة 17.00 يوم الأحد.

في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52٪ من الأصوات، وحصل منافسه ممثل أحزاب المعارضة كمال كيليشدار أوغلو على 44.88٪. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

وللفوز يحتاج المرشح للحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.

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تصويت قياسي في الخارج بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

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