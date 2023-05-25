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وزيرا دفاع روسيا وبيلاروس يوقعان وثائق تحدد نشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروس

وزيرا دفاع روسيا وبيلاروس يوقعان وثائق تحدد نشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروس
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

العالم- روسيا

وحسب وكالة "روسيا اليوم" قالت وزارة دفاع في بيلاروس في بيان، "خلال الاجتماع، تم التوقيع على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروس".

كما ناقش وزيرا الدفاع خلال الاجتماع الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب التوقيع، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن الغرب يشن حربا غير معلنة على روسيا وبيلاروس.

وأضاف شويغو، "اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا.. النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".

وتابع شويغو قائلا: "يجري تنفيذ مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة المشتركة للتحالف في أوروبا الشرقية. ويجري نشر وحدات عسكرية إضافية وبنية تحتية عسكرية، كما يتم تفعيل أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود دولة الاتحاد".

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث يناقش المشاركون التحديات والتهديدات الإقليمية، وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات، بالإضافة إلى عدد من القضايا المشتركة.

ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

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