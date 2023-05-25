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ما رأيكم بمسؤولية الأميركي في عرقلة فرص التهدئة باليمن؟

ما رأيكم بمسؤولية الأميركي في عرقلة فرص التهدئة باليمن؟
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

يؤكد ناشطون يمنيون أن مصلحة الأميركي من استمرار العدوان على الشعب اليمني هو بيعه للسلاح بشكل كبير جدا في المنطقة كما كان ملاحظاً خلال السنوات الثمانية الماضية.

العالم - ما رأيكم

ويشير هؤلاء إلى أنه في حال توقف العدوان على الشعب اليمني وفك الحصار على هذا البلد، بالتأكيد سيرحل الأميركي والبريطاني، وسيتوقف ضخ السلاح وبيعه إلى دول المنطقة.

هذا فيما يؤكد قياديون يمنيون إلى أن أي تسوية سياسية قادمة لليمن للوصول للسلام تعني أن الدولة اليمنية ستفرض سيادتها على كل أراضي الجمهورية اليمنية، مشددين على أن المحتلين يشعرون بالخطر إذا استقرت الأمور.

وفيما يشيرون إلى أن تحالف العدوان يسعى لاستمرار عملية الفوضى في المحافظات الجنوبية والتي تحولت إلى مربعات نفوذ لمختلف القوى، مشددين على أن السعودية بأنها اليوم هي التي تعرقل الهدنة في اليمن وتدعي بأن أميركا من تعرقل.

ما رأيكم

ما أهمية المسيرات الحاشدة في صنعاء وصعدة في الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين؟

- كيف يقرأ تزامنها مع الحملة الواسعة لمقاطعة البضائع الأميركية والدفع نحو الاكتفاء الذاتي؟

- ماذا يعني تحميل صنعاء لأميركا مسؤولية استمرار العدوان والحصار حتى الآن؟

- كيف سيكون رد القيادة بإجراء عسكري مناسب لمنع أي محاولة لنهب ثروات اليمن؟

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ما رأيكم بمسؤولية الأميركي في عرقلة فرص التهدئة باليمن؟