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اليونيسف: 6 ملايين طفل يمني علی حافة المجاعة

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

دقت منظمة اليونسيف الأممية ناقوس الخطر، وقالت إنّ نحو ستة ملايين طفل يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، مطالبة بتمويل دولي عاجل لإنقاذ حياتهم.

العالم - اليمن

مجدداً تدق الامم المتحده ناقوس الخطر بوجود ملايين الاطفال في اليمن مهددين بالمجاعة تقريبا.

فقد حذرت منظمة يونيسيف للطفولة من ان ملايين الاطفال يواجهون خطر المجاعة ما لم يتخذ ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.

وقال مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة على تويتر ان نحو 6 ملايين طفل في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة وهم في حاجة ماسة الى دعم عاجل.

واضاف انه حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الاوروبيين لتقديم الاغاثة المنقذة للحياة والدعم وکانت المنظمة الدولية قد اعلنت مطلع العام الجاري عن احتياجاتها الى نحو 450 دولار مليون دولار لمواصلة استجاباتها الانسانية المنقذة لحياة الاطفال في اليمن خلال العام الحالي.

وبحسب تقرير للمنظمة صدر اواخر مارس/آذار ان فإن أكثر من 11 مليون طفل في اليمن بحاجة الی مساعدات انسانية.

وكان برنامج الاغذية العالمي اعلن الاحد حاجته العاجلة الى 80 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الاطفال اليمنيين.

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