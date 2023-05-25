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وزير الدفاع الايراني يزيح الستار عن صاروخ 'خيبر' ويهدد به الأعداء

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أزاحت ايران الستار عن صاروخها الباليستي 'خيبر'، وهو من أكثر الصواريخ تطوراً التي أنتجتها منظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

العالم - ايران

وقال وزير الدفاع الايراني محمد رضا قرائي آشتياني:"رسالة وزارة الدفاع للأعداء بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هي اننا مصرون علی الدفاع عن الوطن وعن انجازات الثورة الاسلامية، أثبتنا للعدو انه غير قادر علی الوقوف بوجه تقدم شبابنا، اما لحلفائنا فهذا الانجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة".

وأضاف "اننا اتخذنا خطوات لتجهيز القوات المسلحة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي وبالتأکيد سنستمر بالکشف عنها في المستقبل".

والصاروخ خيبر هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وبرأس حربي شديد الانفجار يزن ألفاً وخمسمئة كيلوغرام، ويمكنه حمل اكثر من طن واحد من الذخائر.

وتم تجهيز هذا الصاروخ بأحد محركات الوقود السائل الأكثر تقدماً، ويتميز بسرعته العالية في إصابة الهدف، ما يجعل أنظمة الدفاع المعادية غير قادرة على كشفه واعتراضه.

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