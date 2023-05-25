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العراق وفرنسا يبحثان الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مختلف المجالات

العراق وفرنسا يبحثان الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مختلف المجالات
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا خارجية العراق وفرنسا، اليوم الخميس، الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلِف المجالات، فيما أكد فؤاد حسين أن مؤتمر بغداد المقبل سيركز على العلاقات الاقتصادية.

العالم - العراق

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن "فؤاد حسين تلقى إتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاثرين كولونيا"، مبينا أن "الجانبين بحثا الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلِف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس"، وأعرب الوزير عن شكره إلى "الحكومة الفرنسية لمواقفها الداعمة للعراق في مُختلِف المجالات".

وناقش الجانبان "نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس بتاريخ 2023/1/26، وناقشا الخطوات الأولية للتحضيرات ل‍مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة"، مؤكداً الوزير، أنَّ "مؤتمر بغداد القادم سيركز على العلاقات الإقتصاديَّة لدول الجوار العراقيّ وكيفية تحويل التكامل الإقتصاديّ إلى التكامل في هذا المجال".

وفي محورٍ آخر، تطرق الوزيران إلى "إتفاق الشراكة الإستراتيجيَّة الذي تم التوقيع عليه أثناء زيارة السيّد رئيس الوزراء إلى باريس، وسُبُل البدأ بتطبيقه".

كما تطرق الجانبان إلى "تطورات الوضع الإقليميّ وتخفيف التوترات بين بلدان المنطقة".

من جانبها، أشادت وزير الخارجية الفرنسية بتطور العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، مُثمنةً عمل وزارة الخارجيَّة في إزالة بعض العقبات أمام الإتفاق بين شركة توتال والحكومة العراقيَّة، مُعربةً عن سعادتها بهذا الإتفاق والذي يؤدي إلى تقوية العلاقات العراقيَّة – الفرنسيَّة بالإضافة إلى أنَّ عمل الشركة المذكورة وخاصة في مجال الغاز المصاحب سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العراقيَّة، ولكن أيضاً سيقلل تأثير مخاطر البيئة بسبب حرق الغاز.

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