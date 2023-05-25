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ازاحة الستار عن صاروخ ايراني بمدی 2000 كيلومتر

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

انجاز جديد في سجل انجازات القوات المسلحة الايرانية، الصاروخ البالستي خيبر والذي يعدّ أحدث منتج صاروخي للمنظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية يعمل بالوقود السائل بمدى ألفي كيلومتر وبرأس حربي شديد الانفجار يزن ألفاً وخمسمئة كيلوغرام.

العالم - مراسلون

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا اشتياني:"رسالة وزارة الدفاع للاعداء بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هي أننا مصرون على الدفاع عن الوطن وعن منجزات الثورة الاسلامية. أثبتنا للعدو أنه غير قادر على الوقوف بوجه تقدم شبابنا. أمّا لحلفائنا فهذا الانجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة. اتخذنا خطوات لتجهيز القوات المسلحة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيّار والدفاع الجوي وبالتأكيد سنستمر بالكشف عنها في المستقبل".

الصاروخ خيبر هو الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، ويمكنه حمل اكثر من طن واحد من الذخائر، يتميز الصاروخ بسرعته العالية وبقدرته على إصابة الهدف بشكل نقطوي ودقيق ما يجعل أنظمة الدفاع المعادية غير قادرة على كشفه واعتراضه.

وقال المساعد في شؤون التخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع العميد رضا طلائي لقناة العالم:"يمكن لصاروخ خيبر استخدام رؤوس حربية مختلفة ، وبحسب نوع الرؤوس الحربية يمكن تغيير السرعة والمسافة والهدف، فضلاً عن إمكانية التحضير في أقصر وقت ممكن مقارنة بالصواريخ السابقة".

تم تجهيز الصاروخ بأحد محركات الوقود السائل الأكثر تقدماً للتمتع بقدرات تكتيكية، حيث صمم بطريقة يتم فيها وضع المحرك في خزان الوقود، القدرة على تخطي منظومات الدفاع الجوي للعدو، وتوجيهه من لحظة الإطلاق إلى نقطة تدمير الهدف جعل من خيبر صاروخاً استراتيجياً.

بجهود خبرائها تسعی ايران دائماً في تعزيز قدراتها الدفاعية، القدرات التي تضمن الامن والاستقرار للبلاد.

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